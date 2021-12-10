В России могут начать страховать жизнь волонтеров

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Депутат Госдумы, лидер подмосковных молодогвардейцев Александр Толмачев стал соавтором законопроекта «Об обязательном страховании жизни и здоровья добровольцев». В настоящее время проект закона находится на рассмотрении. В комментарии «Вести Подмосковья» он рассказал о предложенной инициативе.

Алексей Толмачев подчеркнул, что труд волонтеров часто сопряжен с повышенным риском, поэтому им требуются защита и поддержка.

— Поддержать и обезопасить тех, кто помогает другим, — государственная задача. Волонтер — тот, кто в числе первых приходит на помощь, когда случается беда: наводнение, пандемия или взрыв бытового газа, — отметил Толмачев.

Он отметил, что часто волонтеры помогают представителям экстренных служб и рискуют собственным здоровьем, пытаясь помочь другим.

По его словам, разработка проекта нового федерального закона продиктована необходимостью, ведь за последнее время представители добровольческого движения все чаще находятся на острие опасности.

Согласно законопроекту, страхованию подлежат те, кто зарегистрирован в единой информационной системе в сфере развития волонтерства. Выплаты будут предусмотрены на все случаи жизни. Александр Толмачев выразил уверенность в том, что проект будет поддержан.

Ранее президент России Владимир Путин пообещал поддержать любые инициативы в пользу волонтеров.