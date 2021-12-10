Андрей Бочкарев оценил готовность станции БКЛ «Нагатинский Затон»

Фото: Ирина Хлебникова / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Нагатинский затон Карта всех событий

Готовность станции Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метро «Нагатинский Затон» оценивается в 60 процентов. Об этом в пятницу, 10 декабря, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— В настоящее время монолитные работы на станции завершены на 86 процентов, земляные — более чем на 91 процент. При этом разработка котлована станции завершена в полном объеме. На 14 процентов выполнена отделка внутренних помещений. Более чем наполовину выполнена гидроизоляция, возведение внутренних стен и перегородок — на 48 процентов, — рассказал он.

В дальнейшем на базе станции построят одноименный транспортно-пересадочный узел (ТПУ) с жильем, социальными объектами и дополнительными парковками.

— Строительство жилого комплекса с детским садом на 150 малышей и школой на 300 учащихся выполнят в рамках второй очереди развития транспортного узла, — отметил заммэра.

Всего в восточный участок БКЛ включат станции «Кленовый бульвар», «Нагатинский Затон», «Печатники» и «Текстильщики». Их открытие значительно улучшит транспортную доступность ряда районов Москвы. Сейчас их общая готовность оценивается в 57 процентов, заявил генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов.

— Восточный участок Большого кольца протяженностью 11 километров с четырьмя станциями в составе активно строится: его общая готовность превысила 57 процентов. Тоннелепроходческие работы на участке выполнены на 98 процентов. Десятиметровый тоннелепроходческий механизированный комплекс «Лилия» ведет работу по проходке двухпутного тоннеля на участке от «Нагатинского Затона» до «Кленового бульвара», а шестиметровый щит «Елена» прокладывает однопутный тоннель между переходной камерой около станции «Кленовый бульвар» и камерой металлоконструкций недалеко от станции «Каширская», — сообщил он.

До этого Бочкарев рассказал, что общая строительная готовность станции «Печатники» Большой кольцевой линии столичного метро оценивается в 45 процентов. Станцию оформят в лаконичном и сдержанном стиле. Будут использованы серый, черный и белый цвета, распространенные в типографиях. Наземные вестибюли будут походить на книжную полку, их сделают в черно-сером цвете. Территорию вокруг станции благоустроят: высадят цветы, деревья и кустарники, установят лавочки, урны для мусора и фонари.