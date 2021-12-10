Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Путин: Борьба с коронавирусом стимулирует ЕАЭС к партнерству в фармацевтике

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Путин: Борьба с коронавирусом стимулирует ЕАЭС к партнерству в фармацевтике
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин в пятницу, 10 декабря, заявил, что борьба с коронавирусной инфекцией стимулирует страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) к партнерству в области фармацевтики.

По его словам, взаимодействие стран союза можно назвать достаточно эффективным, несмотря на сложные условия в ситуации распространения COVID-19.

— Несмотря на сложные условия, связанные с пандемией коронавируса, и волатильность на глобальных рынках, взаимодействие в рамках ЕАЭС развивалось весьма продуктивно, — цитирует главу государства РИА Новости.

28 октября в пресс-службе Минздрава сообщили, что медицинские изделия в России будут регистрироваться с 1 марта 2022 года по правилам Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Новое положение регламентирует проведение мониторинга безопасности, эффективности и качества медицинских изделий. Росздравнадзор будет предоставлять в информационную систему союза данные о неблагоприятных событиях с этими изделиями.

Росздравнадзор также будет осуществлять оценку заявлений для получения разрешения клинических испытаний. Ведомство получит возможность выдавать разрешения незарегистрированным изделиям для оказания медицинской помощи по жизненным показаниям пациентов.

Читайте также:
Лекарства Владимир Путин ЕАЭС
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Кто поможет

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Ходят тут разные, без документов

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Чай с танцами да «БраМос» с автоматами

Александр Лосото
Александр Лосото

Сказочки Венского леса

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

От кино до сериала один шаг

Владимир Плигин
Владимир Плигин

Свободная продажа огнестрела на руку только преступникам

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Чем бы Киркоров ни тешился

Все мнения
О проекте