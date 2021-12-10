Путин: Борьба с коронавирусом стимулирует ЕАЭС к партнерству в фармацевтике

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин в пятницу, 10 декабря, заявил, что борьба с коронавирусной инфекцией стимулирует страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) к партнерству в области фармацевтики.

По его словам, взаимодействие стран союза можно назвать достаточно эффективным, несмотря на сложные условия в ситуации распространения COVID-19.

— Несмотря на сложные условия, связанные с пандемией коронавируса, и волатильность на глобальных рынках, взаимодействие в рамках ЕАЭС развивалось весьма продуктивно, — цитирует главу государства РИА Новости.

28 октября в пресс-службе Минздрава сообщили, что медицинские изделия в России будут регистрироваться с 1 марта 2022 года по правилам Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Новое положение регламентирует проведение мониторинга безопасности, эффективности и качества медицинских изделий. Росздравнадзор будет предоставлять в информационную систему союза данные о неблагоприятных событиях с этими изделиями.

Росздравнадзор также будет осуществлять оценку заявлений для получения разрешения клинических испытаний. Ведомство получит возможность выдавать разрешения незарегистрированным изделиям для оказания медицинской помощи по жизненным показаниям пациентов.