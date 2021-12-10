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Останкинская башня вошла в топ-20 знаковых мест России по версии National Geographic

Михаил Алимов

Город
Останкинская башня вошла в топ-20 знаковых мест России по версии National Geographic
Фото: Любимов Андрей / АГН Москва
Россия, Москва, улица Академика Королёва, 15к1 Карта всех событий

Останкинская телебашня вошла в топ-20 знаковых мест России по версии телеканала National Geographic.

В честь своего двадцатилетнего юбилея СМИ размещает у красивых и интересных мест в нашей стране такое же число инсталляций, выполненных в виде своего логотипа. Останкинская башня стала единственной локацией в Москве.

— 2,5-метровая инсталляция, выполненная в форме прямоугольного элемента логотипа National Geographic, будет размещаться рядом с Экскурсионным корпусом Останкинской башни до 10 января 2022 года. Выбор National Geographic Останкинской башни в качестве единственного места в Москве для установки рамки в виде лого телеканала — свидетельство признания сооружения в качестве одной из главных и интереснейших туристических локаций, — говорится в сообщении пресс-службы Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС).

Останкинская башня вошла в топ-20 знаковых мест России по версии National Geographic Фото: Пресс-служба РТРС

Телебашня в честь этого события проводит конкурс. Необходимо сфотографироваться на фоне сооружения сквозь призму инсталляции — должна быть видна фирменная желтая рамка логотипа. После этого разместить фото в Instagram с хэштегом #ostankinonatgeotv. Пять победителей конкурса получат билеты на Останкинскую башню на два лица, а также приятный бонус от работающего на ее вершине ресторанного комплекса «Седьмое небо». Подробнее с правилами проведения конкурса можно ознакомиться на сайте Останкинской башни.

В ноябре башне исполнилось 54 года. С самыми интересными фактами о ней посетителей знакомит портал «Узнай Москву». Он запустил специальный проект в формате интерактивного путешествия.

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