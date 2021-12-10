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Эндокринолог объяснила, зачем нужен витамин D при диабете и похудении

Анна Михалюк

Общество
Эндокринолог объяснила, зачем нужен витамин D при диабете и похудении
Фото: pixabay.com

Врач-эндокринолог Ольга Павлова рассказала, кому показан витамин D и какова его роль для пациентов с сахарным диабетом.

— Витамин D по структуре похож на стероидные гормоны надпочечников или половые гормоны. Он регулирует обмен уровня кальция и фосфора в организме. Именно поэтому его назначают при остеопорозе, при переломах. Также он отвечает за усвоение кальция костной тканью. Если мало витамина D — сколько бы кальция человек не получил, он усваиваться не будет, — объяснила врач в новом видео на своем YouTube-канале.

Кроме этого, витамин D нужен как противовирусное средство, а также он формирует противоопухолевый иммунитет, то есть защищает от развития онкологии.

— Еще одна важная функция витамина: регуляция углеводного обмена. Он влияет на работу инсулина, на уровень сахара в крови. Именно поэтому пациентам с сахарным диабетом и ожирением назначается витамин D. Также он влияет на работу ЦНС, регулирует свертываемость крови и снижает риск тромбозов, — добавила доктор.

Назначать самостоятельно витамин D не стоит — предварительно лучше проконсультироваться с врачом и сдать анализы. Эндокринолог рекомендует покупать витамины зарубежного производства в жидких капсулах или в форме капель.

Ранее эндокринолог объяснила, как вакцинироваться людям с сахарным диабетом.

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