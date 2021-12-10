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Москва выделит РЖД 30 участков земли для развития инфраструктуры

Михаил Алимов

Город
Москва выделит РЖД 30 участков земли для развития инфраструктуры
Фото: Пресс-служба Департамента транспорта Москвы
Россия, Москва, поселение Марушкинское Карта всех событий

Столичные власти выделят РЖД 30 участков земли в поселениях Марушкинское и Кокошкино. Там компания построит объекты железнодорожной инфраструктуры. Об этом в пятницу, 10 декабря, говорится в сообщении Москомстройинвеста.

— Решение комиссии позволит построить объекты ж/д инфраструктуры в рамках проекта «Развитие Киевского направления Московского железнодорожного узла для усиления природного пассажирского движения. Строительство третьего главного пути на участке Солнечная — Апрелевка», — говорится на сайте ведомства.

Общая площадь всех выделенных участков составит 2,1 гектара. В данное время они свободны от объектов капитального строительства.

Накануне сообщалось, что за прошедшие месяцы 2021 года столица подписала с Российскими железными дорогами 55 договоров об аренде 152 земельных участков. Здесь специалисты планируют возвести транспортно-пересадочные узлы, пути скоростного сообщения и другие объекты железнодорожной инфраструктуры. Землю общей площадью более 13 гектаров выделили в семи административных округах города: на востоке, западе, северо-востоке, северо-западе, юге, юго-востоке и в центре. Такое решение позволит в перспективе создать еще более удобную и быструю систему транспорта и развить Московское центральное кольцо (МЦК) и Московские центральные диаметры (МЦД).

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