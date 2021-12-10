Более трех тысяч лифтов заменили в Москве по программе капитального ремонта

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В столичных домах по региональной программе капремонта заменили более трех тысяч лифтов за 2021 год. Больше всего их поменяли в ЮВАО (654), ЮЗАО (499) и ВАО (371). Об этом в пятницу, 10 декабря, сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

— С 2018 года лифты в домах, накапливающих средства на счете регионального оператора, меняются строго в год окончания 25-летнего срока службы, без дополнительного продления периода эксплуатации. Специалисты демонтируют старое оборудование и устанавливают новые подъемники. С 2011 года в Москве заменили более 39 тысяч лифтов, — цитирует Telegram-канал ведомства его руководителя Петра Бирюкова.

Все подъемники производят в Москве и Московской области. Они полностью соответствуют требованиям безопасности и комфорта жителей. Всего в городе более 112 тысяч лифтов, и все они внесены в программу капремонта.

В ноябре Бирюков заявил, что свыше 2 тысяч лифтов планируют заменить в столице в 2022 году в рамках реализации программы капитального ремонта. Он отметил, что замена оборудования в большей степени предусмотрена на юго-востоке, юге и юго-западе города. Здесь обновят 400, 350 и 315 единиц техники соответственно.