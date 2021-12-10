Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

«Позитива не ожидаем»: эксперт рассказал о дефиците дворников в Москве

Игорь Синельников

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
«Позитива не ожидаем»: эксперт рассказал о дефиците дворников в Москве
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Из-за пандемии в Москве ощущается нехватка мигрантов, в связи с чем не хватает и работников коммунальных служб. Это может сказываться на качестве уборки дворов, а в перспективе — на цене коммунальных платежей. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал председатель Союза жилищных организаций Москвы, член комитета по ЖКХ ТПП РФ Константин Крохин.

Эксперт отметил, что за последние годы в работе коммунальных служб в столице произошли некоторые положительные перемены. Однако они относятся к летнему периоду, подчеркнул собеседник «ВМ».

— С точки зрения технологий ничего не поменялось: работают те же дворники, механизация осталась на уровне советского периода, если говорить о снеге. Если говорить о летнем периоде, то, да, появились машины-пылесосы, какая-то новая техника. Но зимняя уборка осталась прежняя: основной инструмент — лопата, главный контингент — дворники, прежде всего мигранты, — рассказал Крохин.

Он отметил, что из-за коронавирусных ограничений снизился приток мигрантов, из-за чего в Москве ощущается дефицит работников коммунальных служб. Нехватка дворников в столице привела к тому, что устранение последствий снегопада теперь может занимать больше времени, подчеркнул эксперт.

Специалист обратил внимание, что в будущем ситуация может улучшиться за счет работников из российских регионов. Однако при таком развитии событий у москвичей вырастут расходы на коммунальные платежи.

— В следующем году мы можем столкнуться с большим дефицитом кадров. Либо власти города смогут организовать привоз, подготовку и размещение работников из регионов. Но в этом случае будут увеличены тарифы, так как это дополнительные затраты. В целом позитива для потребителя (неизменная, низкая цена и повышение качества работ) мы не ожидаем, потому что никаких действий в этом направлении не принимается, — заключил Крохин.

Читайте также:
Мигранты зима Москва
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Кто поможет

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Ходят тут разные, без документов

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Чай с танцами да «БраМос» с автоматами

Александр Лосото
Александр Лосото

Сказочки Венского леса

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

От кино до сериала один шаг

Владимир Плигин
Владимир Плигин

Свободная продажа огнестрела на руку только преступникам

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Чем бы Киркоров ни тешился

Все мнения
О проекте