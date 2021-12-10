«Позитива не ожидаем»: эксперт рассказал о дефиците дворников в Москве

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Из-за пандемии в Москве ощущается нехватка мигрантов, в связи с чем не хватает и работников коммунальных служб. Это может сказываться на качестве уборки дворов, а в перспективе — на цене коммунальных платежей. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал председатель Союза жилищных организаций Москвы, член комитета по ЖКХ ТПП РФ Константин Крохин.

Эксперт отметил, что за последние годы в работе коммунальных служб в столице произошли некоторые положительные перемены. Однако они относятся к летнему периоду, подчеркнул собеседник «ВМ».

— С точки зрения технологий ничего не поменялось: работают те же дворники, механизация осталась на уровне советского периода, если говорить о снеге. Если говорить о летнем периоде, то, да, появились машины-пылесосы, какая-то новая техника. Но зимняя уборка осталась прежняя: основной инструмент — лопата, главный контингент — дворники, прежде всего мигранты, — рассказал Крохин.

Он отметил, что из-за коронавирусных ограничений снизился приток мигрантов, из-за чего в Москве ощущается дефицит работников коммунальных служб. Нехватка дворников в столице привела к тому, что устранение последствий снегопада теперь может занимать больше времени, подчеркнул эксперт.

Специалист обратил внимание, что в будущем ситуация может улучшиться за счет работников из российских регионов. Однако при таком развитии событий у москвичей вырастут расходы на коммунальные платежи.

— В следующем году мы можем столкнуться с большим дефицитом кадров. Либо власти города смогут организовать привоз, подготовку и размещение работников из регионов. Но в этом случае будут увеличены тарифы, так как это дополнительные затраты. В целом позитива для потребителя (неизменная, низкая цена и повышение качества работ) мы не ожидаем, потому что никаких действий в этом направлении не принимается, — заключил Крохин.