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Любовник Варнавы на ее день рождения принял участие в откровенном шоу артистки

Георгий Соланович

Общество
Любовник Варнавы на ее день рождения принял участие в откровенном шоу артистки
Фото: Youtube / вМесте

В 37-й день рождения Екатерины Варнавы, 9 декабря, в шоу актрисы «Абсолютно нага» принял участие ее любовник Александр Молочников. Он предстал перед публикой в трусах, чулках и на каблуках.

В Instagram была опубликована видеозапись произошедшего. На ней Молочников появляется позади актрисы в провокационном наряде. Этот эпизод вызвал бурную реакцию аудитории социальной сети.

«Абсолютно нагой, я так понимаю»; «Новое амплуа?» — шутят подписчики Молочникова.

Примечательно, что бывший возлюбленный актрисы Дмитрий Хрусталев пришел на шоу в тот же день. Он предстал перед публикой без чулок, но тоже голый. После мероприятия зрители сравнивали произошедшее с вакханалией.

12 октября Екатерина Варнава в интервью Катерине Гордеевой рассказала о разнице в возрасте и планах на будущее со своим партнером Александром Молочниковым. Напомним, что режиссер младше телеведущей на семь лет.

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