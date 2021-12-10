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Синоптики предупредили о похолодании до минус 24 градусов в столице

Михаил Алимов

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Погода в Москве
Город
Синоптики предупредили о похолодании до минус 24 градусов в столице
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В столице в выходные будет царствовать антициклон, который поспособствует понижению температуры до минус 24 градусов и высокому атмосферному давлению. Об этом в пятницу, 10 декабря, сообщила главный специалист метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

— В субботу при переменной облачности ночь будет довольно холодной, температура в Москве будет порядка минус 16–18 градусов, только в центре она может быть повыше, а местами температура воздуха может понизиться до минус 24 градусов, — рассказала она изданию «Известия».

При этом днем в городе температура составит минус 11–13 градусов, а в области столбики термометров опустятся до минус 11–16 градусов. В ночь на воскресенье стоит ожидать температуру в минус 10–12 градусов, а в Подмосковье она составит минус 14–16 градусов.

— Что касается дневной температуры, то она у нас станет постепенно повышаться. Температура в городе составит минус 4–6 градусов. Мы ждем, что к воскресенью температура в дневные часы будет заметно выше, чем то, что мы наблюдаем сейчас, — резюмировала Позднякова.

До этого жителей Московского региона предупредили о «ненецких морозах». Морозы до минус 19–22 градусов, характерные для Нарьян-Мара, ожидаются в столичном регионе 10 и 11 декабря. Такая температура ниже климатической нормы на 8–10 градусов. «Ненецкие морозы» будут наблюдаться и в субботу. Погода будет соответствовать пушкинскому описанию про мороз и солнце.

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