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Крупнейший завод по производству вычислительной техники построят в Дубне к 2023 году

Ирина Игнатенко

Общество
Крупнейший завод по производству вычислительной техники построят в Дубне к 2023 году
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Крупнейшее в России серийное производство вычислительной техники полного цикла появится в подмосковной ОЭЗ «Дубна». Строительство завода стартовала в Подмосковье 10 декабря. Предприятие откроется в 2023 году.

По словам губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, новое производство создаст около 600 рабочих мест. Он добавил, что «Дубна» — уникальная площадка технико-внедренческого типа в России.

— Когда новое предприятие будет запущено, картина с производством российского железа поменяется. Серверы, системы хранения данных, производство печатных плат — цифры поменяются радикально, как и доля российских производителей на рынке, — подчеркнул заместитель председателя правительства Московской области Вячеслав Духин в комментарии «360».

По его словам, только по многослойным крупным печатным платам производственные мощности в России фактически утроятся за счет этого предприятия.

Он добавил, что Московская область и Дубна — это лучшее и самое комфортное место для инженеров, для IT-специалистов, здесь появляются современные передовые предприятия.

До этого сообщалось, что завод по производству печатных плат появится в технополисе «Москва».

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