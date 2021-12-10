Депутат Мосгордумы Козлов: Возможность получить субсидию на оплату ЖКУ в Москве есть у широкого круга горожан

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Жители столицы имеют высокий уровень социальной защищенности благодаря большому охвату льготами и субсидиями на оплату жилищно-коммунальных услуг. Об этом в пятницу, 10 декабря, сообщил депутат Московской городской думы Александр Козлов.

— С 1 января 2022 года в Москве определены новые размеры стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг для расчета субсидий на их оплату. Соответствующее постановление было подписано мэром Москвы. Возможность получить субсидию на оплату ЖКУ в Москве есть у широкого круга горожан. Такую поддержку получают около трети жителей города, — рассказал парламентарий.

По его словам, городские нормы предусматривают субсидии для семей, которые тратят на оплату коммунальных услуг свыше 10 процентов совокупного дохода. Поддержку от города получают порядка 60 категорий льготников. Материальная помощь на оплату ЖКУ предоставляется почти четырем миллионам жителей столицы.

Депутат уточнил, что москвичи имеют право обратиться за субсидией при ухудшении материального положения. К таким случаям относятся отпуск по уходу за ребенком, увольнение или другие сложные жизненные ситуации. Он обратил внимание, что при расчете совокупного дохода учитываются доходы всех членов семьи, в том числе пенсионеров и студентов.

Александр Козлов напомнил, что со следующего года получить субсидию могут даже те жители города, кто задолжал за коммунальные услуги, если в их отношении не начато судебное производство и нет решения суда по данному вопросу.

— Сейчас оформить субсидию житель может, если у него нет задолженности по оплате ЖКУ или если он хотя бы заключил соглашение о погашении долгов. И некоторые граждане оказываются в парадоксальной ситуации. Из-за снижения доходов они не могут вносить плату за ЖКУ, появляется долг, но оформить субсидию невозможно, так как для этого долгов быть не должно. В результате сумма неплатежей только растет. Но в новом году вступят поправки в Жилищный кодекс РФ, которые позволят разрешить эту коллизию, — пояснил парламентарий.

Он добавил, что порог для получения субсидий регионы устанавливают индивидуально. Он может колебаться в пределах 15–22 процентов дохода, которые уходят на ЖКУ. При этом в столице он ниже, чем в большинстве российских регионов.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что подавляющее большинство москвичей без задержек оплачивают жилищно-коммунальные услуги. При этом, по его словам, люди старшего поколения наиболее ответственно относятся к оплате ЖКУ.