Сергей Собянин рассказал, как москвичи оплачивают коммунальные услуги

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Подавляющее большинство москвичей без задержек оплачивает жилищно-коммунальные услуги. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в четверг, 25 ноября.

Мэр отметил, что люди старшего поколения наиболее ответственно относятся к оплате жилищно-коммунальных услуг.

— Подавляющее большинство москвичей аккуратно оплачивают эти услуги. Если взять средний платеж по городу, то оплата — 100 процентов. Кто-то немножко недоплатил, кто-то заплатил авансом и так далее. И в результате мы имеем стопроцентную оплату коммуналки со стороны населения, — передает слова мэра Москвы РИА Новости.

По словам Сергея Собянина, проблемы возникают только с теми, кто-либо вообще не хочет платить, либо делает то не вовремя. Кроме того, в столице действуют социальные программы и льготы, призванные помочь тем, кто по какой-либо причине не может оплатить ЖКУ самостоятельно.

Мэр Москвы отметил, что чуть хуже дело обстоит с оплатой ЖКУ предприятиями — коммунальщикам поступает около 90 процентов платежей.

До этого мэр рассказал, что за последние годы количество вводимого в Москве жилья увеличилось вдвое. С начала 2021 года в столице были введены шесть миллионов квадратных метров, что стало рекордом за всю историю города.