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Специалисты перечислили три основные ошибки при заваривании чая с имбирем

Ирина Игнатенко

Общество
Специалисты перечислили три основные ошибки при заваривании чая с имбирем
Фото: pixabay.com/ru

Медики перечислили три основные ошибки при заваривании чая с имбирем, которые могут серьезно повлиять на его полезные свойства.

Первое правило — не нужно срезать кожуру. Необходимо просто отрезать кусочек корня имбиря, помыть его и при необходимости почистить щеточкой, а затем использовать для приготовления напитка. Срезание кожуры снизит полезный эффект от напитка.

Второе правило — не заваривать корень в прохладной или слишком горячей воде. Для приготовления чая лучше использовать воду, когда из нее только начинают подниматься пузырьки воздуха.

Также не нужно настаивать напиток слишком долго: понадобится всего 10–15 минут, передает «Царьград».

До этого ученые рассказали о пользе зеленого чая. Напиток снижает уровень плохого холестерина и способствует долголетию. Согласно результатам исследования, люди, которые пьют зеленый чай более трех раз в неделю, живут в среднем на пятнадцать месяцев дольше остальных.

Кроме того, зеленый чай является отличным источником катехинов — соединений, помогающих снизить уровень холестерина в организме.

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