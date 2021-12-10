Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Врач назвал универсальный способ лечения сердечно-сосудистых заболеваний

Анна Михалюк

Общество
Врач назвал универсальный способ лечения сердечно-сосудистых заболеваний
Фото: Pexels

Заслуженный деятель науки РФ, профессор Владимир Хавинсон рассказал об универсальном способе лечения сердечно-сосудистых заболеваний.

— В эксперименте приняли участие 26 стран, 18 тысяч пациентов в возрасте в среднем 63 лет. Люди были разделены на три группы: первая, которая принимала плацебо, вторая, которая принимала препараты от давления и статины, и группа, участники которой принимали препараты от давления, статины и ацетилсалициловую кислоту. Выяснилось через пять лет, что в группе, которая принимала три препарата, риск инфарктов и инсультов снизился на 50 процентов. Это крайне эффективный комплекс для человека, — рассказал врач в эфире программы «О самом главном».

Он объяснил, что статины назначают, чтобы отрегулировать уровень холестерина в крови. Они имеют аккумулирующий эффект, который нарастает со временем. Применение ацетилсалициловой кислоты снижает риск развития тромбозов: она препятствует склеиванию тромбоцитов, при этом бесконтрольный прием ацетилсалициловой кислоты может стать причиной развития язвы желудка и двенадцатиперстной кишки.

— Научные данные показали, что такой метод снижает риски прогрессирования заболевания. Дозировка препарата должна зависеть от массы тела и применяться только по назначению врача, — отметил врач.

Эндокринолог объяснила, почему при сахарном диабете и похудении необходимо употребление витамина D.

Читайте также:
сердечно-сосудистая система Здоровье
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Кто поможет

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Ходят тут разные, без документов

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Чай с танцами да «БраМос» с автоматами

Александр Лосото
Александр Лосото

Сказочки Венского леса

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

От кино до сериала один шаг

Владимир Плигин
Владимир Плигин

Свободная продажа огнестрела на руку только преступникам

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Чем бы Киркоров ни тешился

Все мнения
О проекте