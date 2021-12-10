Врач назвал универсальный способ лечения сердечно-сосудистых заболеваний

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Заслуженный деятель науки РФ, профессор Владимир Хавинсон рассказал об универсальном способе лечения сердечно-сосудистых заболеваний.

— В эксперименте приняли участие 26 стран, 18 тысяч пациентов в возрасте в среднем 63 лет. Люди были разделены на три группы: первая, которая принимала плацебо, вторая, которая принимала препараты от давления и статины, и группа, участники которой принимали препараты от давления, статины и ацетилсалициловую кислоту. Выяснилось через пять лет, что в группе, которая принимала три препарата, риск инфарктов и инсультов снизился на 50 процентов. Это крайне эффективный комплекс для человека, — рассказал врач в эфире программы «О самом главном».

Он объяснил, что статины назначают, чтобы отрегулировать уровень холестерина в крови. Они имеют аккумулирующий эффект, который нарастает со временем. Применение ацетилсалициловой кислоты снижает риск развития тромбозов: она препятствует склеиванию тромбоцитов, при этом бесконтрольный прием ацетилсалициловой кислоты может стать причиной развития язвы желудка и двенадцатиперстной кишки.

— Научные данные показали, что такой метод снижает риски прогрессирования заболевания. Дозировка препарата должна зависеть от массы тела и применяться только по назначению врача, — отметил врач.

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