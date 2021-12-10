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Жена Лепса Анна Шаплыкова подала на развод

Анастасия Колоскова

Общество
Жена Лепса Анна Шаплыкова подала на развод
Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Популярный российский певец Григорий Лепс разводится с Анной Шаплыковой, с которой прожил 20 лет в браке. Об этом в пятницу, 10 декабря, сообщает РИА Новости.

Бракоразводный процесс пары будет проходить в судебном порядке, так как у супругов есть несовершеннолетние дети. Уточняется, что инициатором развода выступила жена музыканта. Именно она подала заявление, которое зарегистрировали в суде еще 16 ноября. Заседание по этому вопросу назначено на 20 декабря.

Представители звездного семейства пока никак не прокомментировали информацию о разводе.

Лепс и Шаплыкова поженились в 2000 году. На тот момент Анна работала в подтанцовке у певицы Лаймы Вайкуле. У супругов трое детей — Ева, Николь и Иван.

До этого поклонники Лепса озаботились внешним видом исполнителя и упрекнули его в излишней худобе, после того как он опубликовал свежую фотографию в соцсетях. На снимке, который исполнитель хита «Рюмка водки» выложил на своей странице в Instagram, он позирует вместе со своей коллегой Полиной Гагариной. Звезды в течение нескольких сезонов выступали в качестве наставников на проекте «Голос».

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