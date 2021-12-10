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Синоптик рассказал, когда ждать ослабления морозов в Москве

Руслан Давлетшин

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Синоптик рассказал, когда ждать ослабления морозов в Москве
Фото: Игорь Генералов / Вечерняя Москва

В Московском регионе в ближайшие сутки ожидается холодная погода. Об этом «Вечерней Москве» заявил дежурный метеоролог центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

— Предстоящие морозы в Москве объясняются антициклоном, и это обычный процесс для любого зимнего месяца. В ночь с пятницы на субботу ожидается снижение температуры воздуха до 14–16 градусов в самом городе и до 13–18 градусов по области. Кроме того, на севере Подмосковья, на границе с Тверской областью, может похолодать до 22–24 градусов ниже нуля. А затем столбик термометра пойдет вверх, — рассказал специалист.

По его словам, в воскресенье, 12 декабря, будет уже не так холодно. В мегаполисе потеплеет до минус 8–10 градусов, а в Московской области — до минус 11.

Синенков также добавил, что температура воздуха в ближайшую ночь будет на 10–12 градусов ниже нормы, а области — на 15, но каких-то рекордных холодов ждать не стоит.

Похожие прогнозы ранее озвучили в Московском метеобюро. Главный специалист организации Татьяна Позднякова рассказала, что из-за антициклона и высокого атмосферного давления в Московском регионе местами предстоящей ночью ожидается до минус 24 градусов, в Москве: ночью — до минус 16–18 градусов и до минус 11–13 градусов днем в субботу, 11 декабря.

В воскресенье и в начале следующей недели метеорологи обеих служб считают, что температура воздуха повысится. В Московском метеобюро дают прогноз, что она составит 4–6 градусов ниже нуля.

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