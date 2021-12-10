Сайт «Москва 24» запустил спецпроект, посвященный буллингу

кадр из фильма «Класс» (2007)

Сайт «Москва 24» запустил спецпроект, который посвящен борьбе с буллингом.

Согласно данным ВЦИОМ, с травлей в школе сталкивались 38 процентов россиян, а с агрессией на работе – 32 процента. Под буллингом подразумеваются непристойные шутки, оскорбления, угрозы, избиения и другие способы психологического или физического воздействия.

Нередко от буллинга страдают новички, а также люди, отличающиеся от большинства. Поводом для насмешек и оскорблений может послужить необычная внешность или имя, цвет волос или кожи, худоба или полнота, особенности характера. Продолжительная травля провоцирует эмоциональные травмы, а иногда приводит к печальным последствиями.

Целью спецпроекта является остановка буллинга. В его рамках будут рассказаны истории тех, кто подвергался травле, а также даны советы, как защитить себя от словесной агрессии.

В проекте приняли участие известные музыканты, актеры и стендап-комики.

До этого эксперты объяснили, как помочь школьникам справляться с буллингом в школе.