Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Сайт «Москва 24» запустил спецпроект, посвященный буллингу

Ирина Игнатенко

Общество
Сайт «Москва 24» запустил спецпроект, посвященный буллингу
кадр из фильма «Класс» (2007)

Сайт «Москва 24» запустил спецпроект, который посвящен борьбе с буллингом.

Согласно данным ВЦИОМ, с травлей в школе сталкивались 38 процентов россиян, а с агрессией на работе – 32 процента. Под буллингом подразумеваются непристойные шутки, оскорбления, угрозы, избиения и другие способы психологического или физического воздействия.

Нередко от буллинга страдают новички, а также люди, отличающиеся от большинства. Поводом для насмешек и оскорблений может послужить необычная внешность или имя, цвет волос или кожи, худоба или полнота, особенности характера. Продолжительная травля провоцирует эмоциональные травмы, а иногда приводит к печальным последствиями.

Целью спецпроекта является остановка буллинга. В его рамках будут рассказаны истории тех, кто подвергался травле, а также даны советы, как защитить себя от словесной агрессии.

В проекте приняли участие известные музыканты, актеры и стендап-комики.

До этого эксперты объяснили, как помочь школьникам справляться с буллингом в школе.

Читайте также:
насмешки буллинг
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Кто поможет

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Ходят тут разные, без документов

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Чай с танцами да «БраМос» с автоматами

Александр Лосото
Александр Лосото

Сказочки Венского леса

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

От кино до сериала один шаг

Владимир Плигин
Владимир Плигин

Свободная продажа огнестрела на руку только преступникам

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Чем бы Киркоров ни тешился

Все мнения
О проекте