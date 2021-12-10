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Эндокринолог рассказала об опасности красной икры для диабетиков и худеющих

Анна Михалюк

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Еда
Общество
Эндокринолог рассказала об опасности красной икры для диабетиков и худеющих
Фото: Pexels

Врач-эндокринолог Ольга Павлова рассказала, почему людям с сахарным диабетом нужно быть осторожными при употреблении красной икры.

— Красная икра имеет на 100 граммов 31 грамм белка, 13 граммов жира и 1 грамм углеводов. В ней содержатся витамины А, В, Е, PP, натрий, магний, фосфор, железо, она богата Омега-3 жирными кислотами. Один бутерброд с икрой содержит такое количество Омега-3, которое защищает нас от инсультов, инфарктов и атеросклероза. Это качественный источник белка. Поэтому икра полезна и взрослым, и детям, — рассказала врач в новом видео на своем YouTube-канале.

Она добавила, что Омега-3 защищает сосуды, зрение, полезна для состояния кожи, волос и ногтей, а за счет белка, который содержится в икре, у нас улучшается работа нервной системы и возрастает противоопухолевый иммунитет.

Вместе с этим в баночке с икрой может таиться настоящая опасность. Часть производителей пересаливают продукт, что ведет к задержке жидкости и подъему артериального давления. Иногда в нее добавляют сахар в промышленном производстве. Это делается потому, что сахар — прекрасный консервант, который позволяет ощутить более яркий вкус продукта.

— За счет этого икра будет поднимать уровень сахара в крови. В зависимости от чистоты водоема зависит качество икры. Если в воде есть тяжелые металлы, то в рыбе и в икре тоже они будут присутствовать. Есть икру можно есть один-два раза в неделю, рассказал врач.

Эндокринолог объяснила, зачем нужен витамин D при диабете и похудении.

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