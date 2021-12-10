Сбила машина, когда он оформлял мелкую аварию: профессор Кизяев погиб в ДТП

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Россия, Москва, Дмитровское шоссе Карта всех событий

Трагический случай произошел в четверг вечером недалеко от Дмитровского шоссе. Около семи вечера два водителя оформляли мелкое ДТП, заполняя европротокол. В этот момент в них врезался автомобиль BМW. Он сбил одного из участников первой аварии и влетел в две машины, «Шкоду» и «Мазду». Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

По словам собеседника «ВМ», пострадавший от автомобиля BMW скончался. Погибшим оказался 83-летний профессор Борис Кизяев.

Помимо Кизяева, в ДТП пострадала 34-летняя пассажирка BMW. Ее доставили в больницу, а водителя BMW задержали.

Позже СМИ сообщили, что изначально в аварию попал не профессор, а его внук. Но разобраться сам с другим участником аварии он не смог и обратился за помощью к родителям. Последние попросили помочь деда мальчика — Бориса Михайловича.

Борис Михайлович Кизяев

Советский и российский ученый в области технологии и механизации строительства и эксплуатации гидромелиоративных систем. По данным СМИ, он разработал систему машин для комплексной механизации сельского хозяйства, строительства мелиоративных систем. Имеет звание заслуженного мелиоратора, автор более 350 научных трудов.