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Около 8 тысяч москвичей приступили к переезду в рамках программы реновации в ноябре

Анастасия Колоскова

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Около 8 тысяч москвичей приступили к переезду в рамках программы реновации в ноябре
Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

Около восьми тысяч участников программы реновации жилищного фонда в минувшем ноябре приступили к переселению в новые квартиры. Об этом в пятницу, 10 декабря, сообщил глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

— В ноябре 2021 года к переселению приступили восемь тысяч человек — участников программы реновации. Они переезжают в семь домов-новостроек в Северном, Восточном, Юго-Восточном и Юго-Западном административных округах в районах Головинский, Северное Измайлово, Рязанский, Люблино и Зюзино, — рассказал Сергей Левкин.

По его словам, в настоящее время обеспечено начало переселения более 60 тысяч горожан, которые переезжают из 383 домов в 137 «стартовых». Руководитель департамента отметил, что плановые показатели выполняются в полном объеме.

До этого Сергей Левкин рассказал, что новостройку по программе реновации жилья в Лосиноостровском районе столицы передадут под заселение в 2022 году.

Программу реновации жилищного фонда утвердил мэр Москвы Сергей Собянин в августе 2017 года. В рамках нее предусмотрено переселение около одного миллиона москвичей из 5175 домов.

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