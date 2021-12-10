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Сергей Собянин осмотрел реконструированный кинотеатр «Марс»

Василий Плиткин

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Сергей Собянин осмотрел реконструированный кинотеатр «Марс»
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу, 10 декабря, осмотрел кинотеатр «Марс», который откроется после реконструкции накануне Нового года.

Глава города рассказал, что здание кинотеатра в Алтуфьевском районе стояло заброшенным много лет.

— Вы просили его реконструировать под кинопоказ. Кинопоказ будет, и само здание будет общественным центром, — сказал мэр во время общения с жителями района.

Кроме того, по словам Сергея Собянина, в следующем году планируется завершить важные для жителей Алтуфьевского района проекты — строительство Северо-Восточной хорды и реконструкцию развязки МКАД с Алтуфьевским шоссе, передает агентство городских новостей «Москва».

Ранее в декабре сообщалось, что в здании кинотеатра «Янтарь» на Открытом шоссе, где недавно завершилась реконструкция, начал работать многофункциональный общественный центр. В обновленном здании расширили и добавили этажи. Кроме того, в нем заменили инженерное оборудование и несущие конструкции. Площадь новой четырехэтажной постройки с одним подземным этажом теперь составляет почти 14 тысяч квадратных метров.

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