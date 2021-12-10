Фото: В. Новикова. Пресс-служба мэра и правительства Москвы

Россия, Москва, Инженерная улица Карта всех событий

Мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу, 10 декабря, поручил ускорить завершение строительства легко­атлети­ческого манежа в Алтуфьевском районе столицы.

Глава города отметил, что возведение объекта, расположенного на Инженерной улице, «немного затянулось по объективным причинам».

— Надо заканчивать. Строительная готовность высокая? Когда мы его закончим? — спросил мэр у представителей компании-подрядчика.

Сергею Собянину доложили, что строительные работы почти завершены, сдать объект планируется в первом-втором квартале 2022 года. Сейчас идут пуско-наладочные работы и оформляется документация.

В свою очередь мэр поручил ускорить строительство. В ходе общения с жителями района он добавил, что манеж откроется весной, передает агентство городских новостей «Москва».

В ходе посещения Алтуфьевского района в пятницу Сергей Собянин заявил, что в следующем году планируется завершить и другие важные для местных жителей проекты — строительство Северо-Восточной хорды и реконструкцию развязки МКАД с Алтуфьевским шоссе. Также мэр осмотрел кинотеатр «Марс», который откроется после реконструкции накануне Нового года.