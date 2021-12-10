Карту «Тройка» запустили в городе Сосновый Бор Ленинградской области

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Пассажиры автобусов города Сосновый Бор Ленинградской области могут воспользоваться для оплаты проезда картой «Тройка». Об этом в пятницу, 10 декабря, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Отмечается, что единую билетную систему «СберТройки» тестируют на двух ключевых основных маршрутах до ближайших станций метро Санкт-Петербурга: №401а (до станции метро Автово) и №403 (до метро Купчино).

— В этом году в рамках ПМЭФ мы подписали соглашение о сотрудничестве с главой Ленинградской области. Мы благодарны нашим коллегам за доверие и активное участие региона во всех вопросах по внедрению новой билетной системы. Теперь у пассажиров появилась возможность выбирать удобный способ для оплаты проезда при входе в автобус — картой «Тройка» или банковской картой. Сейчас проект запущен в Сосновом Бору в пилотном режиме, по его итогам совместно с регионом будет принято решение о масштабировании проекта на территории всей области, — приводятся слова руководителя департамента Максима Ликсутова в сообщении Telegram-канала «Дептранс Москвы».

По данным департамента, в настоящее время единая билетная система на базе карты «Тройка» функционирует в 10 регионах: от Московской области до Карелии.

До этого сообщалось, что тематические карты «Тройка» в честь 125-летия НИИ неотложной детской хирургии и травматологии появились в московском метро.