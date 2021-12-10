Автомобилист врезался в дерево на Каширском шоссе

Фото: Telegram-канал Дептранс. Оперативно

Россия, Москва, Каширское шоссе, 61А Карта всех событий

Водитель автомобиля не справился с управлением и врезался в дерево на Каширском шоссе в Москве. Об этом в пятницу, 10 декабря, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Инцидент произошел в районе дома 61а по Каширскому шоссе. На место происшествия прибыли оперативные службы. Информация о пострадавших и обстоятельствах аварии уточняется, отметили в ведомстве.

— Движение ограничено по одной полосе, для проезда свободны три полосы, — говорится в сообщении Telegram-канала «Дептранс. Оперативно».

Как уточнил источник «Вечерней Москвы» в экстренных службах, в автомобиле есть зажатый. Судя по фотографии, размещенной на канале ведомства, его вызволением занимались прибывшие на место спасатели.

Трагический случай произошел накануне вечером недалеко от Дмитровского шоссе. Около семи вечера два водителя оформляли мелкое ДТП, заполняя европротокол. В этот момент в них врезался автомобиль BМW. Он сбил одного из участников первой аварии и влетел в две машины, «Шкоду» и «Мазду». Один из сбитых скончался. Погибшим оказался 83-летний профессор Борис Кизяев.