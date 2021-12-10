Депутат МГД: Новый комплекс для реабилитации детей повысит эффективность восстановления после травм

Татьяна Батышева в своем кабинете / Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

В ближайшее время в Москве начнется тестирование нового комплекса для реабилитации детей после скелетно-мышечных травм, который должен повысить эффективность восстановления. Об этом сообщила директор Научно-практического центра детской психоневрологии, депутат Московской городской думы Татьяна Батышева.

— Нередко после травм дети восстанавливаются быстрее, чем взрослые. Однако любая реабилитация — это долгий и трудный процесс, который требует не меньше внимания, чем лечение. Это всегда стресс — как физический, так и эмоциональный. Поэтому во время реабилитации очень важна поддержка близких и помощь профессионального психолога. Главное — не дать им утратить веру в себя, — отметила Татьяна Батышева.

Тестированием нового комплекса в ближайшее время займется Московский центр инновационных технологий в здравоохранении. Комплекс будет использоваться в Научно-исследовательском институте неотложной детской хирургии и травматологии. С его помощью будет проводиться реабилитация детей с 7 до 16 лет с последствиями травм верхней и нижней конечности и неосложненного компрессионного перелома позвоночника.

Татьяна Батышева рассказала, что новая система позволит планировать нагрузку на пациента и контролировать прогресс в режиме реального времени.

— Врачи смогут оценить баланс походки и нагрузки на суставы с помощью комплекса из портативного компьютера с камерой и экрана. Там будут отражаться все показатели. Для детей занятия оформят в виде игры — так будет проще принять процесс реабилитации, — добавила парламентарий.

По ее словам, после травм детям приходится заново учиться ходить, держать ложку и так далее. В этой ситуации родителям и врачам следует сделать процесс реабилитации максимально щадящим, чтобы ребенок ощущал поддержку. Для этого, как отметила депутат, как нельзя лучше подойдет формат игры.

Татьяна Батышева уточнила, что применение новой технологии также позволит упорядочить данные о пациентах и особенностях процесса восстановления. В ближайшее время будут оценены перспективы внедрения комплекса в московских больницах. Кроме того, планируется систематизировать данные о двигательной реабилитации с использованием объективных измеримых показателей эффективности.

До этого сообщалось, что тестирование образовательного проекта по финансовой грамотности для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) Businessfox стартовало в столице.