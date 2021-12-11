Лепс впервые прокомментировал новость о своем разводе

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

В Сети появились сообщения о том, что певец Григорий Лепс разводится со своей супругой Анной после 20 лет брака. Якобы пара уже подала заявления в суд. При этом, ни одна из сторон официально информацию не комментировала.

Первым прервал молчание певец Николай Басков. На премии «Золотой граммофон» он подтвердил эту новость, но подробности и причины расставания своего коллеги называть не стал.

Позже в Кремлевском дворце появился и сам Лепс. Он вышел к фотографам в сопровождении сыновей Владимира Киселева — певцов ВладиМира и Юркисса. На руке артиста не было обручального кольца.

— Я прекрасно себя чувствую! — сказал певец журналистам на вопрос о разводе, передает издание Teleprogramma.

10 декабря сообщалось, что жена Лепса Анна Шаплыкова подала на развод. Бракоразводный процесс пары будет проходить в судебном порядке, так как у супругов есть несовершеннолетние дети. Уточняется, что инициатором развода выступила жена музыканта.