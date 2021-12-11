Кадыров предложил правоохранителям проанализировать слова Сокурова о Кавказе

Фото: Администрация президента РФ

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров предложил дать правовую оценку высказываниям режиссера Александра Сокурова о республиках Северного Кавказа в составе Российской Федерации.

Кадыров посоветовал деятелю культуры прочитать историю Чечни, граждане которой 23 марта 2003 года на референдуме приняли решение быть частью РФ.

— На месте компетентных органов я бы дал словам нигилиста Сокурова правовую оценку факта антигосударственного и экстремистского характера, — написал глава республики на своей странице в Telegram.

Режиссер Александр Сокуров на встрече президента России Владимира Путина с Советом по правам человека (СПЧ) выразил мнение, что Северный Кавказ якобы стал националистическим. По словам Сокурова, многие республики можно было бы «отпустить» из состава России.

Глава государства в свою очередь выразил несогласие с таким предложением.

7 ноября глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что необоснованные нападки на жителей Кавказа в социальных сетях необходимо остановить, чтобы не задевать национальные и религиозные чувства миллионов россиян.