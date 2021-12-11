Наталья Сергунина рассказала о популярности единого читательского билета в столице

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Единый читательский билет (ЕЧБ) уже оформили 609 тысяч москвичей. Документ позволяет брать книги во всех библиотеках города, которые подведомственны столичному департаменту культуры. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

— Общий фонд городских читален сегодня насчитывает свыше 14 миллионов изданий, включая художественную и научную литературу, газеты и журналы. Пользоваться возможностями всех библиотек Москвы в максимально удобном формате позволяет единый читательский билет. Его уже оформили 609 тысяч человек. Только с начала этого года по нему выдано 7,6 миллиона изданий, — отметила заммэра.

Единый читательский билет жители Москвы могут получить бесплатно и на неограниченное время. Он представляет собой пластиковую карту со штрихкодом и уникальным 13-значным номером. Библиотекарь при считывании штрихкода получает информацию о читателе и числящихся за ним книгах. Получить билет можно в любой городской библиотеке в день обращения. Для этого необходим лишь паспорт.

В столичном департаменте информационных технологий напомнили, что жители города, оформившие ЕЧБ, могут использовать его электронную версию, которую можно оформить на портале mos.ru. В этом случае нет необходимости носить с собой карту, а для похода в библиотеку нужно будет показать штрихкод на экране гаджета. Электронные билеты принимают все 440 городских библиотек.

Для получения электронной версии читателю нужно ввести номер ЕЧБ в разделе «Мои документы» в личном кабинете портала или кабинете читателя в сервисе «Библиотеки Москвы». Штрихкод с номером будет доступен после автоматической проверки.

До этого сообщалось, что за восемь месяцев пользователи сервиса «Библиотеки Москвы» забронировали книги около 30 тысяч раз.