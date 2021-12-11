Лакомства и сувениры: что можно купить на площадках фестиваля «Путешествие в Рождество»

Фото: Наталья Феоктистова, Вечерняя Москва

Праздничные площадки фестиваля «Путешествие в Рождество» предлагают широкий выбор подарков для друзей и близких, красочных сувениров и оригинальных угощений. В этом году фестивальная программа посвящена новогодним традициям и кулинарным рецептам разных стран мира.

На Тверской площади можно выбрать предметы интерьера, изготовленные из пробки португальскими мастерами, индийские сувениры ручной работы, авторский декор, посуду и елочные игрушки в викторианском стиле, найти оригинальные подарочные наборы, восковые свечи и гирлянды из сухоцветов. Есть тут традиционные ватные игрушки, рождественские домики и композиции. Площадка посвящена истории Щелкунчика и Мари, поэтому стоит обратить внимание на елочные и деревянные игрушки-щелкунчики, деревянные заготовки для росписи, глиняные свистульки, музыкальные шкатулки и настольные игры — и все они будут обязательно с Щелкунчиками!

Коптевский бульвар ждет поклонников изделий из дерева: на прилавках представлены авторские игрушки, медведи и ангелы, украшения, разделочные доски из ценных пород и разнообразные предметы интерьера.

Броши и цветы, крафтовые блокноты и другие аксессуары ручной работы, выполненные из дикой пихты, можжевельника, ели, представлены и на площадке, которая расположилась на Городецкой улице. Кованые копии бытовых инструментов русской деревни, украшения и элементы одежды станут хорошим подарком для друзей, как и изделия из ткани, среди которых вы встретите пояса, пледы и шарфы. Любителей натуральных сладостей порадует богатый выбор меда и другой продукции пчеловодства, имбирные пряники и чай с разнообразными фруктовыми добавками.

На площадке в бульварной зоне 16-го микрорайона Зеленограда посетителей порадуют самые разнообразные изделия из пушистого зеленого лапника: елочные украшения и букеты с живыми цветами, настольные композиции и новогодние венки.

Праздничный декор для дома и елочные украшения, приобретенные в Куркине, на пересечении улиц Юровской и Соколово-Мещерской, можно рассматривать с чашкой вкусного травяного чая с медом, его вы легко найдете на этой площадке. Здесь же представлен широкий выбор «теплых» подарков: носочки, варежки и рукавички.

Гуляя в сквере у Гольяновского пруда, вы можете рассмотреть и приобрести оригинальные композиции из еловых веток с новогодними украшениями, леденцы ручной работы, красочную рубленую карамель, а еще украшения и сувениры из цветов, погруженных в эпоксидную смолу.

Если вы любите цвет и запах лаванды, приходите на Вешняковскую улицу и выбирайте лавандовое варенье и дюшес, мед и муку, букеты для декора и цветы для кулинарии, а также самые разнообразные наборы, лейтмотив которых — лаванда. Изделия из лаванды будут и на улице Адмирала Руднева.

Похожие позиции ждут на бульваре Дмитрия Донского. Там же в дни фестиваля будет предложен богатый выбор новогодних шаров-шкатулок, венков, стеклянных шаров и домиков с подсветкой, керамических колокольчиков и других предметов декора ручной работы. А еще здесь можно купить деревянные светильники и подсвечники, кондитерские изделия и сладости.

Авторские куклы, игрушки, предметы интерьера, а еще подвески на елку, новогодние венки и керамические колокольчики можно приобрести и на улице Теплый стан, вл. 1б. Своих покупателей ждут текстильные и валяные игрушки, авторские винтажные куклы и мишки Тедди.

На Святоозерской улице можно приобрести посуду, украшения и предметы декора, выполненные в технике фьюзинга. Рядом с этой фестивальной площадкой на круглогодичной ярмарке представлены товары и продукты карельских производителей.

На площади Славы можно познакомиться с национальными ремеслами Узбекистана. На улице Перерва, вл. 52 предложат оригинальные угощения из мяса диких животных.

Сделать ваш дом уютным, а чаепитие с друзьями незабываемым поможет широкий выбор товаров на Ореховом бульваре, вл. 24. Традиционные немецкие пряники соседствуют с томленой ягодой, медовые сбитни с печеньем, праздничные скатерти, прихватки и фартуки для детей — с мармеладом, зефиром и турецкими сладостями.

Самые «уютные» игрушки и сувениры, выполненные в технике сухого валяния и вязания, и изделия из шерсти можно приобрести на улице Ключевой, вл. 22.

Знаменитый Кисловодский фарфор будет широко представлен на Профсоюзной улице, вл. 41. А рядом с ними — французский шоколад ручной работы. Если хотите приобрести к праздничному столу рыбные деликатесы, то вам тоже сюда.

Броши, магниты, брелоки и другие аксессуары из фетра, авторская ватная игрушка по старинной технологии, народные куклы-мотанки, обереги, украшения в технике декупаж и другие оригинальные сувениры представлены на Матвеевской улице, вл. 2.

На Митинской улице гостей ждет авторское варенье из Франции, которое готовится по фамильным рецептам, включающим пряные травы, орехи и специи.

Все мероприятия фестиваля «Путешествие в Рождество» организуются с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм. Посетителям площадок необходимо придерживаться социальной дистанции и носить маски.

Программу фестиваля «Путешествие в Рождество» можно посмотреть на сайте.