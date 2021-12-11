СМИ: Дорожные камеры смогут фиксировать опасное вождение

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Дорожные камеры смогут фиксировать признаки опасного вождения. Об этом в субботу, 11 декабря, пишет издание «Коммерсантъ» со ссылкой на Росстандарт и МВД РФ.

По информации издания, такое нововведение планируется утвердить уже в следующем году.

Из сведений, имеющихся в распоряжении газеты, также следует что МВД могут снова внедрить практику наказания автовладельцев за превышение средней допустимой скорости движения. Данная практика была приостановлена в 2021 году.

По данным «Коммерсанта», новые правила также сделают невозможным объезд контролируемого участка.

В настоящее время участие человека в процессе фиксации нарушений на дорогах не предусмотрено ГОСТом. Инициатива даст возможность официально штрафовать водителей с помощью приложения «Помощник Москвы», которое изначально было создано для контроля нарушителей правил автостоянки.

Недавно депутаты Госдумы разработали новый законопроект, который предусматривает штрафы за опасное вождение. Об этом в четверг, 2 декабря, сообщил председатель думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Он отметил, что водители могут «лихачить» на дорогах только умышленно. При этом автовладельцы осознают, что могут навредить окружающим. Об этом свидетельствуют многие видео в СМИ, на которых водители нарочито нарушают все правила дорожного движения.