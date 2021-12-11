СМИ: Самолет рейса Москва — Краснодар экстренно сел в Шереметьево из-за разгерметизации

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Самолет, который выполнял рейс по маршруту из Москвы в Краснодар экстренно приземлился в столичном аэропорту Шереметьево из-за разгерметизации салона. Об этом стало известно в субботу, 11 декабря.

Борт авиакомпании Nordwind приступил к выполнению рейса в 06:30 утра по московскому времени. Спустя 30 минут после вылета экипаж сообщил пассажирам, что в кабине пилота резко упало давление и понизился уровень кислорода. В результате случившегося судну пришлось выполнить экстренную посадку.

По словам пассажиров, на местах A, B и С не сработал выброс кислородных масок, а ответственные службы оказываются признавать, что посадка была вынужденной.

В аэропорту представители компании, по словам очевидцев, даже не встретили пассажиров.

Рейс в место назначения перенесли на 10:27 субботы, 11 декабря, пишет Telegram-канал Mash.

Видео: Telegram-канал Kub Mash

До этого частный вертолет с одним человеком на борту совершил аварийную посадку в Бурятии. В пятницу, 10 декабря, в 11:06 судно IAR 316B подало аварийный сигнал в районе поселка Выдрино Кабанского района. Вертолет попал в вихревое кольцо, из-за чего ему пришлось экстренно садиться на землю. В настоящее время единственный член экипажа находится в больнице в Выдрине.