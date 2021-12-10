Частный вертолет совершил аварийную посадку в Бурятии

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Частный вертолет с одним человеком на борту в пятницу, 10 декабря, совершил аварийную посадку в Бурятии. Об этом сообщили в пресс-службе местного управления МЧС.

В пятницу, 10 декабря, в 11:06 судно IAR 316B подало аварийный сигнал в районе поселка Выдрино Кабанского района. Вертолет попал в вихревое кольцо, из-за чего ему пришлось экстренно садиться на землю.

В настоящее время единственный член экипажа находится в больнице в Выдрино, передает ТАСС.

24 сентября вертолет санитарной авиации, направлявшийся по маршруту Можга — Ижевск, совершил жесткую аварийную посадку. После инцидента региональный Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба».

27 сентября частный вертолет Sud-Aviation Gazelle жестко приземлился в Елизовском районе Камчатского края. В момент посадки под шасси воздушного судна ушел грунт, в результате вертолет опрокинулся на бок. На борту находился один член экипажа, он не пострадал.