Москвичам рассказали о реконструкции участка улицы Верхние Поля

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Россия, Москва, улица Верхние Поля Карта всех событий

Реконструкция одного из участков улицы Верхние Поля, находящейся в составе строящейся Южной рокады, подошла к концу. Об этом в субботу, 11 декабря, сообщил председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко.

По его словам, протяженность участка составляет 165 метров. В настоящее время специалисты готовят документы для того, чтобы разрешить ввести зону в эксплуатацию.

В рамках реконструкции рабочие расширили на участке проезжую часть, установили остановочный павильон с заездным карманом для городского транспорта, обустроили пешеходный переход, поставили дорожные знаки, нанесли разметку и организовали пешеходные зоны.

При этом реконструкция на остальных участках улицы продолжается по сей день.

Работы ведутся на участке от улицы Марьинский Парк до Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД), рассказали на сайте мэра Москвы.

Недавно сообщалось, что самый длинный надземный пешеходный переход на Московской кольцевой автодороге построят в рамках реализации проекта реконструкции развязки на пересечении с улицей Верхние Поля.