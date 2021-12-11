Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Москвичам рассказали о реконструкции участка улицы Верхние Поля

Полина Долганова

Город
Москвичам рассказали о реконструкции участка улицы Верхние Поля
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва
Россия, Москва, улица Верхние Поля Карта всех событий

Реконструкция одного из участков улицы Верхние Поля, находящейся в составе строящейся Южной рокады, подошла к концу. Об этом в субботу, 11 декабря, сообщил председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко.

По его словам, протяженность участка составляет 165 метров. В настоящее время специалисты готовят документы для того, чтобы разрешить ввести зону в эксплуатацию.

В рамках реконструкции рабочие расширили на участке проезжую часть, установили остановочный павильон с заездным карманом для городского транспорта, обустроили пешеходный переход, поставили дорожные знаки, нанесли разметку и организовали пешеходные зоны.

При этом реконструкция на остальных участках улицы продолжается по сей день.

Работы ведутся на участке от улицы Марьинский Парк до Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД), рассказали на сайте мэра Москвы.

Недавно сообщалось, что самый длинный надземный пешеходный переход на Московской кольцевой автодороге построят в рамках реализации проекта реконструкции развязки на пересечении с улицей Верхние Поля.

Читайте также:
Москва участки столичных улиц Реконструкция
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Кто поможет

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Ходят тут разные, без документов

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Чай с танцами да «БраМос» с автоматами

Александр Лосото
Александр Лосото

Сказочки Венского леса

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

От кино до сериала один шаг

Владимир Плигин
Владимир Плигин

Свободная продажа огнестрела на руку только преступникам

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Чем бы Киркоров ни тешился

Все мнения
О проекте