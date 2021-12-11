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Женщина попала под поезд на платформе Марк Савеловского направления

Полина Долганова

Происшествия
Женщина попала под поезд на платформе Марк Савеловского направления
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин
Россия, Савёловское направление Московской железной дороги, станция Марк Карта всех событий

Поезд насмерть сбил женщину на платформе Марк Савеловского направления в Москве. Об этом в субботу, 11 декабря, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

Уточняется, что тело женщины находилось на путях по направлению к Московской области.

На место трагедии прибыли врачи скорой помощи и извлекли тело женщины. К настоящему моменту движение восстановлено.

Недавно Следственный комитет на транспорте возбудил уголовное дело по факту гибели подростка на станции Царское село Октябрьской железной дороги в городе Пушкине. Об этом в понедельник, 11 октября сообщили в пресс-службе Западного управления на транспорте СК РФ.

По данным следствия, в понедельник примерно в 09:30 по московскому времени ребенок 2007 года рождения переходил станцию на красный сигнал светофора. В результате его сбил поезд. Подросток погиб на месте от полученных травм.

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