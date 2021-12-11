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Парамонов день, Парамон Зимоуказатель. 2 декабря почитают память святого мученика Парамона и вместе с ним 370 мучеников, пострадавших в 250 году за веру во Христа.

В этот день наказывали врагов и обидчиков. Для этого кипятили ножи и читали над ними специальное заклинание, после чего у человека, который досадил, могло пошатнуться здоровье.

На Парамона забивали гвоздь в нижнее бревно в стене, расположенной с западной стороны бани. Делали это, чтобы баньку никто не испортил и парильщики не приобрели в ней болезни.

Было принято сметать снег с крыш. В народе говорили: «Пришел Парамон — снег с крыш вон». Чтобы крыша не прохудилась, не использовали лопаты, а брали веники.

На Руси к венику относились с почтением. Про него были свои приметы:

— покупать веник нужно на растущую Луну и ни в коем случае не делать этого в августе. Купленная в этом месяце вещь принесет обитателям дома хлопоты и раздоры;

— в одном жилище нельзя подметать полы разными вениками; даже держать более одной метлы в доме — дурное знамение. В противном случае младшие перестанут старших почитать и деньги в доме водиться не будут;

— нельзя метлу использовать в качестве орудия наказания: если ударить ей ребенка, то он перестанет расти, взрослого — сильно исхудает.

Приметы погоды

Если с утра снег пошел, то метель будет до святого Николая (19 декабря).

Если к этому дню снег еще не выпал, то зима будет теплой и бесснежной.

Снегопад в этот день являлся доброй приметой: будет хороший урожай хлеба в следующем году.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Народный календарь. Как 12 декабря наказать врагов и обидчиков

Именины отмечают: Даниил, Денис, Федор, Парамон, Иван, Николай.