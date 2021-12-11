Актриса Наталия Филиппова скончалась на 79-м году жизни

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Актриса Наталья Филиппова скончалась в среду, 8 декабря, в возрасте 78 лет. Об этом в субботу, 11 декабря, сообщили на сайте театра «Бенефис».

В культурном учреждении отметили, что актриса проработала на сцене театра более двух десятилетий. Кроме того, Филиппова не только служила в «Бенефисе» в качестве актрисы, но и занималась решением многих вопросов как заведующая труппой.

— Ушел из жизни замечательный, светлый человек, заслуженно пользовавшийся любовью и уважением коллектива театра. Память о Наталии Николаевне навсегда останется в наших сердцах, — отметили в пресс-службе театра.

Наталья Филиппова родилась 17 февраля 1943 года. В возрасте 21 года актриса выпустилась из Высшего театрального училища имени Щепкина.

До работы в театре «Бенефис» Филиппова служила в таких учреждениях, как Театр на Покровке и Московский театр комедии.

Широкой публике актриса стала известна благодаря своим ролям библиотекарши в спектакле «Полюби меня крепче жизни» и Тети в постановке «Любовь. Фантазии. Инопланетяне...».