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Песков: Россия не намерена снижать цены на газ для Греции

Полина Долганова

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Песков: Россия не намерена снижать цены на газ для Греции
Фото: Администрация президента РФ

Россия не планирует предоставлять Греции скидку на газ. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

При этом он напомнил, что Москва в последнее время увеличила поставки топлива в Афины.

Песков отметил, что греческой стороне стоит обсуждать этот вопрос с «Газпромом».

— Вы просто подписываете контракт с «Газпромом», который действует на конкретный период, и если это долгосрочное соглашение, вы будете продолжать получать природный газ по прогнозируемой цене, — пояснил представитель Кремля.

Он уточнил, что цены на голубое топливо остаются стабильными. Кроме того, стоимость газа, по словам Пескова, зависит от цен на нефть.

Пресс-секретарь подчеркнул, что в настоящее время Москва покрывает 40 процентов газовых потребностей Греции, а США сократили поставки топлива европейским заказчикам, желая получить большую прибыль от реализации в Дальнем Востоке, передает греческий телеканал «Антенна».

28 октября глава «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что введение углеродных налогов на традиционные энергоресурсы приведет к росту цен на энергию для конечных потребителей. Дестимулирование традиционной энергетики, по его словам, приводит к сокращению инвестиций для поддержания уровня производства традиционных энергоресурсов.

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