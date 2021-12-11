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На площади Киевского вокзала в Москве установили навесы «сухие ноги»

Полина Долганова

Город
На площади Киевского вокзала в Москве установили навесы «сухие ноги»
Фото: Анна Быкова

Арку рядом с входом на станцию метро «Киевская» демонтировали, чтобы установить там металлические навесы «сухие ноги», которые смогут защищать пассажиров от непогоды. Об этом в субботу, 11 декабря, сообщили в Telegram-канале Комплекса городского хозяйства Москвы.

В общей сложности планируется установить восемь навесов около 4 метров в высоту и 4–5 метров в ширину. Конструкции будут иметь светодиодное освещение и инфракрасный подогрев. Также в арке планируется установить новые скамейки и информационные стенды.

К настоящему моменту специалисты уже смонтировали четыре навеса.

Видео: Telegram-канал / Комплекс городского хозяйства Москвы

9 декабря заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что специалисты завершили строительство торгового комплекса на Павелецкой площади в составе одноименного транспортно-пересадочного узла в центре Москвы.

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