Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Москва получит по договорам участия 15 детских садов и школ

Михаил Алимов

Город
Москва получит по договорам участия 15 детских садов и школ
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

В Москве по договорам участия будут построены 15 школ, детских садов и объектов теплоснабжения. Инвесторы безвозмездно передадут их в городскую собственность, уже согласованы пять таких договоров. Об этом в субботу, 11 декабря, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— В настоящее время Департамент городского имущества согласовал пять договоров участия, по которым инвесторы построят на собственных земельных участках и передадут Москве восемь детских дошкольных и семь общеобразовательных учреждений, а также вспомогательные объекты к ним. Всего 17 сооружений. Их общая площадь составит почти 160 тысяч квадратных метров, а ориентировочная стоимость превысит 14 миллиардов рублей, — рассказал он.

Согласно проектам планировки, застройщик обязан создать в границах квартала объекты транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры. Затем может или содержать и эксплуатировать их сам, или передать городу в собственность.

Объекты должны соответствовать прописанным в договоре требованиям, во время строительства за их появлением на всех этапах наблюдают профильные ведомства.

— Все сооружения, которые указаны в согласованных договорах участия, находятся в ТиНАО. Восемь из них — в поселении Сосенском: по три детских сада и школы, а также комплекс, совмещающий дошкольное и общеобразовательное учреждение. Четыре объекта построят в поселении Рязановском: сад, школу и два инженерных сооружения к ним. В поселении Филимоновском появятся новые детсад и школа, а в Десеновском — два садика и школа, — сообщил руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Он отметил, что всего в учебных заведениях смогут получать знания сразу семь тысяч детей. Их закончат возводить в разные периоды — от начала 2022 до конца 2025 года, передает официальный сайт мэра Москвы.

Накануне сообщалось, что комплексное благоустройство территорий бывших промышленных зон на юге, юго-западе и северо-востоке Москвы позволит создать более 9,5 тысячи новых рабочих мест. В перепрофилирование указанных территорий проинвестируют свыше тридцати миллиардов рублей. При этом объем поступлений в бюджет Москвы оценивается в три миллиарда рублей.

Читайте также:
Школы детский сад Москва
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Кто поможет

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Ходят тут разные, без документов

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Чай с танцами да «БраМос» с автоматами

Александр Лосото
Александр Лосото

Сказочки Венского леса

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

От кино до сериала один шаг

Владимир Плигин
Владимир Плигин

Свободная продажа огнестрела на руку только преступникам

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Чем бы Киркоров ни тешился

Все мнения
О проекте