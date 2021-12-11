Москва получит по договорам участия 15 детских садов и школ

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

В Москве по договорам участия будут построены 15 школ, детских садов и объектов теплоснабжения. Инвесторы безвозмездно передадут их в городскую собственность, уже согласованы пять таких договоров. Об этом в субботу, 11 декабря, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— В настоящее время Департамент городского имущества согласовал пять договоров участия, по которым инвесторы построят на собственных земельных участках и передадут Москве восемь детских дошкольных и семь общеобразовательных учреждений, а также вспомогательные объекты к ним. Всего 17 сооружений. Их общая площадь составит почти 160 тысяч квадратных метров, а ориентировочная стоимость превысит 14 миллиардов рублей, — рассказал он.

Согласно проектам планировки, застройщик обязан создать в границах квартала объекты транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры. Затем может или содержать и эксплуатировать их сам, или передать городу в собственность.

Объекты должны соответствовать прописанным в договоре требованиям, во время строительства за их появлением на всех этапах наблюдают профильные ведомства.

— Все сооружения, которые указаны в согласованных договорах участия, находятся в ТиНАО. Восемь из них — в поселении Сосенском: по три детских сада и школы, а также комплекс, совмещающий дошкольное и общеобразовательное учреждение. Четыре объекта построят в поселении Рязановском: сад, школу и два инженерных сооружения к ним. В поселении Филимоновском появятся новые детсад и школа, а в Десеновском — два садика и школа, — сообщил руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Он отметил, что всего в учебных заведениях смогут получать знания сразу семь тысяч детей. Их закончат возводить в разные периоды — от начала 2022 до конца 2025 года, передает официальный сайт мэра Москвы.

Накануне сообщалось, что комплексное благоустройство территорий бывших промышленных зон на юге, юго-западе и северо-востоке Москвы позволит создать более 9,5 тысячи новых рабочих мест. В перепрофилирование указанных территорий проинвестируют свыше тридцати миллиардов рублей. При этом объем поступлений в бюджет Москвы оценивается в три миллиарда рублей.