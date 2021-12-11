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Дом 1957 года постройки отремонтируют в Стрельбищенском переулке

Михаил Алимов

Город
Дом 1957 года постройки отремонтируют в Стрельбищенском переулке
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва
Россия, Москва, Стрельбищенский переулок, 9 Карта всех событий

В Стрельбищенском переулке столицы капитально отремонтируют пятиэтажку, построенную в 1957 году. В доме № 9 поменяют внешнюю и внутреннюю отделку, обновят инженерные коммуникации. Об этом в субботу, 11 декабря, заявил председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.

— Мосгосэкспертиза согласовала очередной проект капитального ремонта пятиэтажного дома, построенного в 1957 году по индивидуальному проекту, в Пресненском районе. Работы предусматривают ремонт кровли, фасада, крылец, балконов, подъездов, а также подвальных и чердачных помещений, — рассказал он.

Существующую планировку помещений намерены сохранить. Внутри покрасят стены и потолки, восстановят напольное покрытие в подъездах, поменяют плинтусы, таблички на дверях, перила у лестниц, отшлифуют ступени. Планируется частично сохранить существующие инженерные коммуникации, совершить восстановительный ремонт.

Внешний облик дома также поменяется — обновятся цоколь и цветочницы, специалисты заменят кровлю, деревянные ходовые настилы, систему водостоков, утеплят вентиляционные шахты на чердаке и установят снегозадержатели, отремонтируют подвал и пожарные лестницы, передает официальный сайт мэра Москвы.

В ноябре заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что ремонтные работы запланировали провести в 58 столичных офисах государственных услуг «Мои документы». Она отметила, что ремонт позволит сделать центры более доступными для маломобильных горожан и жителей с ограниченными возможностями здоровья.

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