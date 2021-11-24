Ремонт запланировали в 58 центрах «Мои документы» в Москве

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Ремонтные работы запланировали провести в 58 столичных офисах государственных услуг «Мои документы». Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в среду, 24 ноября.

Она отметила, что ремонт позволит сделать центры более доступными для маломобильных горожан и жителей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).

— Для нас очень важно, чтобы посещение центров госуслуг вызывало у жителей приятные эмоции. Именно поэтому мы стремимся не только постоянно повышать качество обслуживания посетителей и внедрять новые сервисы и услуги, но и совершенствовать сами помещения офисов, делая их удобнее и комфортнее, — заявила заммэра.

Анастасия Ракова добавила, что капремонт проведут в офисах по столичным районам Можайский и Кунцево, Ивановское, Москворечье-Сабурово, Печатники, Проспект Вернадского, Свиблово, Фили-Давыдково, Хорошево-Мневники и Южное Медведково.

Помимо этого, в 13-ти центрах специалисты обновят систему учета коммунальных ресурсов, а в 36-ти — отреставрируют входные группы, пишет официальный сайт мэра Москвы.

Транспортную систему города в последние годы тоже активно ремонтируют. Так, за два года специалисты построили и отремонтировали 22 железнодорожные станции Московских центральных диаметров (МЦД).