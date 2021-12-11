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Стало известно о полете американского самолета-разведчика над Донбассом

Михаил Алимов

В мире
Стало известно о полете американского самолета-разведчика над Донбассом
Фото: Минобороны России

Самолет радиоэлектронной разведки ВВС США C-135W Rivet Joint летает в субботу, 11 декабря, над территорией Донбасса. Об этом говорится в материале украинского издания «Страна».

— Над территорией Донбасса прямо сейчас летает самолет радиоэлектронной разведки RC-135W Rivet Joint ВВС Соединенных Штатов. Согласно специфике воздушного судна, можно предположить, что оно может вести разведку в районе линии соприкосновения, — сообщили журналисты издания.

При этом они ссылаются на фото карты полетов Flightradar24.

Накануне сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский не исключает проведения в стране референдума по вопросу Донбасса. При этом украинский лидер подчеркнул, что речь не идет о статусе данной территории.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.

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