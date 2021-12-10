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Зеленский не исключил проведения референдума по Донбассу

Василий Плиткин

В мире
Зеленский не исключил проведения референдума по Донбассу
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский не исключает проведения в стране референдума по вопросу Донбасса. Об этом он сказал в интервью телеканалу «1+1» в пятницу, 10 декабря.

При этом украинский лидер подчеркнул, что речь не идет о статусе данной территории.

— Я не исключаю референдум по Донбассу в целом, и тут вопрос не о статусе. У нас может такое быть в жизни, это может быть относительно Донбасса, относительно Крыма, это может быть в целом о прекращении войны, — заявил Зеленский, чьи слова передает ТАСС.

Накануне стало известно, что во время телефонного разговора с президентом США Джо Байденом Зеленский заявил о готовности к прямым переговорам с российским лидером Владимиром Путиным. По его утверждению, Украина выступает за дипломатические методы урегулирования ситуации в Донбассе.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.

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