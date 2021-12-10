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Зеленский заявил о готовности к прямым переговорам с Путиным

Виктория Храменкова

Политика
Зеленский заявил о готовности к прямым переговорам с Путиным
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что готов к прямым переговорам с президентом России Владимиром Путиным. Об этом лидер Украины сказал во время телефонного разговора с президентом США Джо Байденом.

— Во время телефонного разговора Зеленский подтвердил президенту США, что готов к прямым переговорам с Путиным, — сообщил в пятницу, 10 декабря, заместитель главы офиса президента Украины Андрей Сибига в эфире телеканала «1+1».

Отмечается, что Украина выступает за дипломатические методы урегулирования в Донбассе.

Сибига уточнил, что на переговорах Зеленского и Байдена стоял вопрос обновления минского формата. Поскольку нормандский формат не привел к миру на Украине, страна ищет платформы, механизмы и форматы для разблокирования мирного процесса.

— Мы не та сторона, которая блокирует минский процесс, а наоборот — мы ищем мир Минские договоренности сегодня — это реальность. Украина представила четкое видение, как мы можем пойти вперед в этом вопросе, и это будет предметом обсуждения по дипломатическим каналам, — подчеркнул Сибига.

5 декабря министр иностранных дел России Сергей Лавров в эфире телеканала «Россия 1» в программе «Москва. Кремль. Путин» заявил, что по собственной воле Украина не будет следовать Минским соглашениям — ее надо заставить.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.

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