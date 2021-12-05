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«Ее надо заставлять»: Лавров высказался о несоблюдении Украиной Минских соглашений

Евгений Белоусов

В мире
«Ее надо заставлять»: Лавров высказался о несоблюдении Украиной Минских соглашений
Фото: МИД РФ

По собственной воле Украина не будет следовать Минским соглашениям — ее надо заставить. Об этом заявил в воскресенье, 5 декабря, министр иностранных дел России Сергей Лавров в эфире телеканала «Россия 1» в программе «Москва. Кремль. Путин».

— Если ее (Украину — прим. «ВМ») оставить наедине с самой собой, со своей совестью, конечно, она ничего делать не будет. Ее надо заставлять. Именно для этого и был создан «нормандский формат». Но Берлин и Париж пока манкируют своими обязательствами, — рассказал Лавров в эфире программы.

Министр так же сообщил, что Россия прикладывает все усилия, чтобы привлечь внимание Германии и Франции на эту проблему.

До этого, 3 декабря, государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен заявил, что американские власти стремятся к стабильным и предсказуемым отношениям с Москвой, однако последние действия России в отношении Киева разводят страны в противоположном направлении.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.

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