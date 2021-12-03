Блинкен обвинил Россию в невыполнении Минских соглашений

Фото: U.S. Embassy Tokyo / CC BY-ND 2.0

Американские власти стремятся к стабильным и предсказуемым отношениям с Москвой, однако последние действия России в отношении Киева разводят страны в противоположном направлении. Об этом в пятницу, 3 декабря, заявил государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен.

— Существуют сферы, где у нас совпадают интересы и где мы могли бы работать совместно, опираясь на стабильность и предсказуемость в наших отношениях. Действия России и угроза дальнейшей агрессии в отношении Украины уводят нас в ровно противоположном направлении, — цитирует РИА Новости Блинкена на конференции Reuters NEXT.

Глава Госдепа не первый раз обвиняет Россию в нарушении Минских соглашений. Аналогичное заявление он сделал накануне, в четверг, 2 декабря.

После этого глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что ждет от Энтони Блинкена разъяснений по поводу его обвинений, что Москва не выполняет соглашения по урегулированию ситуации в Донбассе.

1 декабря Блинкен заявил, что США введут санкции в отношении России, если она нападет на Украину.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.