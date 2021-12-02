Лавров ждет разъяснений от США по поводу заявления о невыполнении РФ минских соглашений

Фото: МИД РФ

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров ждет от Энтони Блинкена разъяснений по поводу его обвинений, что ФР не выполняет минские соглашения по урегулированию в Донбассе. Об этом министр заявил на встрече с государственным секретарем США.

— Мне будет очень интересно услышать пояснения Тони тех заявлений, которые он сделал только что на пленарном заседании, назвав пункты минских соглашений, которые должна выполнять Россия. Я с нетерпением жду разъяснений и надеюсь, это мне поможет сориентироваться в отношении того, какие подходы США будут исповедовать по урегулированию на Украине, — приводит слова Лаврова РИА Новости.

До этого стало известно, что государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен в четверг, 2 декабря, заявил, что Россия не выполняет договоренности по перемирию в Донбассе.

1 декабря Блинкен заявил, что США введут санкции в отношении России, если она нападет на Украину.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.