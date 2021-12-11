Болельщик «Крыльев Советов» умер после матча команды с «Рубином»

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

За 10 минут до конца футбольного матча между самарскими «Крыльями Советов» и казанским «Рубином» болельщику хозяев стало плохо. После матча, несмотря на действия врачей, он скончался. об этом в субботу, 11 декабря, сообщил корреспондент издания «Чемпионат.com».

— До самого конца игры и после ее завершения фанату делали массаж сердца и ожидали реанимацию. Все это происходило на морозе. На стадионе дежурила машина реанимации, но в итоге врачи самостоятельно делали массаж сердца, — говорится в материале издания.

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу «Крыльев Советов».

Забитыми мячами отметились Иван Сергеев (62 минута) и Сергея Пиняева (85 минута), причем для последнего этот мяч стал дебютным в составе коллектива из Самары и в чемпионате в принципе.

«Рубин» под управлением Леонида Слуцкого терпит уже третье поражение подряд, а «Крылья Советов» Игоря Осинькина прервали свою трехматчевую серию без побед.

В турнирной таблице казанский клуб расположился на 10 позиции и имеет 22 очка в активе, коллектив из Самары набрал 27 очков и находится на седьмой строчке в РПЛ.