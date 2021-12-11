«Рубин» уступил «Крыльям Советов» в матче РПЛ

Фото: Официальный сайт ФК Крылья Советов

Казанский «Рубин» в 18-м туре РПЛ приехал в гости к самарским «Крыльям Советов». Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.

Забитыми мячами отметились Иван Сергеев (62-я минута) и Сергей Пиняев (85-я минута), причем для последнего этот мяч стал дебютным в составе коллектива из Самары и в чемпионате в принципе.

«Рубин» под управлением Леонида Слуцкого терпит уже третье поражение подряд, а «Крылья Советов» Игоря Осинькина прервали свою трехматчевую серию без побед.

В турнирной таблице казанский клуб расположился на 10-й позиции и имеет 22 очка в активе, коллектив из Самары набрал 27 очков и находится на седьмой строчке в РПЛ.

Накануне сообщалось, что столичный футбольный клуб «Локомотив» в пятый раз потерпел поражение в текущем игровом сезоне. На этот раз московская команда уступила французскому клубу «Марсель» со счетом 0:1 в матче Лиги Европы.

Вместе с тем столичный «Спартак», напротив, демонстрирует успехи. Команда обыграла «Легию» и вышла в 1/8 финала футбольной Лиги Европы. Нового соперника «Спартак» узнает 13 декабря.